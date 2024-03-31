Москвичам в последний день марта пообещали погоду «миллион на миллион» Синоптик Тишковец пообещал москвичам 31 марта весеннюю погоду до +17 градусов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Последний день марта в столице ознаменуется самыми высокими показателями с начала весны, рассказал синоптик Евгений Тишковец в эфире «Соловьев Live». По его словам, жителям Москвы стоит ждать до +17 градусов, уменьшения снежного покрова и отсутствия осадков. Погоду в столице 31 марта он также охарактеризовал как «миллион на миллион».

В Центральной России уже наступил апрель, по климату, в ближайшие дни мы увидим и май, и даже июнь. В столице ясная погода, «миллион на миллион», штиль, видимость за горизонт 19 километров, влажность 93%, атмосферное давление в норме. <...> Высота снежного покрова уменьшается и уменьшается. <...> В разгар дня воздух разогреется до +14–17 градусов, в Подмосковье — до +18. Заключительный день марта ознаменуется самыми высокими показателями с начала весны, — рассказал Тишковец.

Говоря о Поволжье, синоптик отметил, что ситуация там будет улучшаться. По его словам, паводковая ситуация уже очень скоро пойдет на спад. Осадков в регионе в ближайшее время не ожидается, добавил специалист.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов при этом предупредил, что аномально теплая погода, которая ожидается в начале следующей недели в Москве, сменится на холодную. Также прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, метеоролог не исключил появления первых весенних гроз.