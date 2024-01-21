Москвичам упростили получение статуса предпенсионера Власти Москвы изменили форму заявки на получение статуса предпенсионера

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы внесли изменения в форму заявления на получение статуса предпенсионера, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы. Благодаря им процедура упростилась и ускорилась.

На портале mos.ru обновили форму для подачи онлайн-заявления на получение статуса предпенсионера. В шаблоне заявки сократилось количество пунктов, обязательных для заполнения, а также изменился дизайн. Подать заявление стало еще проще и быстрее, — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что заявителям теперь не нужно будет предоставлять сведения об изменении ФИО в случае несовпадения данных в документе, удостоверяющем личность, со сведениями в удостоверениях «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы». Все данные органы соцзащиты будут проверять самостоятельно.

Руководитель Комитета госуслуг Москвы Елена Шинкарук пояснила, что новая форма позволит избежать повторной подачи заявления и предупредит о ранее поданных и не рассмотренных органами соцзащиты заявлениях. По ее словам, это поможет сократить количество отказов в предоставлении льготного статуса.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты РФ предложило исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих граждан. В ведомстве отметили, что это позволит индексировать их пенсии и выплачивать им социальные пособия. Соответствующий законопроект находится на стадии межведомственного согласования.