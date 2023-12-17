Москвичам спрогнозировали аномальную оттепель и дожди на следующей неделе Синоптик Шувалов: оттепель и дожди придут в Москву на следующей неделе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потепление до ноля градусов ожидается на следующей неделе практически во всех регионах России, в том числе в Москве, сообщил в разговоре с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По словам синоптика, показатели будут превышать климатическую норму на 3–4 градуса.

Температура воздуха постоянно будет колебаться от минимальных минусовых температур до 1–2 градусов тепла. Это охарактеризовано сменой атмосферных процессов. На Россию будет наступать теплый атлантический воздух. Также ожидаются гололедица и осадки. Из-за наступления теплого фронта мокрый снег будет сменяться дождем, — пояснил метеоролог.

Шувалов ранее объяснял, что грядущее потепление связано со сменой атмосферных процессов в Центральной России. С 18 декабря на европейскую территорию страны будут поступать теплые потоки воздуха из Атлантики.

Потепление также ожидается в Санкт-Петербурге. По прогнозам синоптика, Ленинградская, Псковская и Новгородская области первыми будут приветствовать теплый воздух из Атлантики, который направится в Россию. При этом порывы ветра в Северной столице будут достигать 10 метров в секунду и доставят жителям и гостям города значительный дискомфорт.