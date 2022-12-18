Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом из-за снегопада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал жителям столицы пользоваться общественным транспортом (метро, МЦК, МЦД) из-за пробок, вызванных сильным снегопадом. В центре уточнили, что поездки на личном транспорте усложнят работу сотрудникам коммунальных служб, занимающихся очисткой дорог. Для поездок в аэропорты жителям Москвы посоветовали воспользоваться поездами «Аэроэкспресса».

Из-за последствий сильного снегопада движение на 10:00 оценивается в четыре балла. В течение дня просим отказаться от поездок на личном транспорте — так коммунальные службы быстрее почистят дороги. Для поездок выбирайте метро, МЦК, МЦД. Для поездок в аэропорт пользуйтесь надежным в данных условиях видом транспорта — поездами «Аэроэкспресс», — сообщили в Telegram-канале дептранса.

В числе возможных последствий поездок на личном транспорте в департаменте указали мелкие аварии и пробки. По прогнозам дептранса, загруженность дорог в течение 18 декабря составит от четырех до шести баллов.

Сейчас затруднено движение на МКАД в районе улицы Верхние Поля, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал. Будьте внимательны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не отвлекайтесь на гаджеты. Будьте особо внимательны на съездах с эстакад и мостов, — сказано в сообщении.

Дептранс уточняет, что из-за сильного снегопада и сложной дорожной ситуации в разных районах Москвы могут задерживаться автобусы и электробусы.

Ранее стало известно, что в трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — были задержаны и отменены более 60 рейсов. По данным «Яндекс.Расписаний», в указанных воздушных гаванях задержали 54 рейса. Еще 13 было отменено.