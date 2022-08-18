Москвичам рекомендовали носить маски и меньше гулять из-за смога Роспотребнадзор рекомендовал москвичам ограничить прогулки и носить маски из-за смога

Фото: АГН «Москва»

Из-за смога и запаха гари в Москве Роспотребнадзор рекомендует временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, использовать на улице маски и регулярно проводить влажную уборку, сообщила пресс-служба ведомства. Причиной смога стали лесные пожары в Рязанской области, дым от которых дошел до столичного региона.

В связи с сохраняющейся возможностью задымления населенных пунктов Роспотребнадзор рекомендует проведение мер профилактики, направленных на исключение рисков отравлений продуктами горения, предусматривающих: временное ограничение пребывания детей на игровых площадках, а также ограничение времени прогулки в детских дошкольных учреждениях, — говорится в сообщении.

Кроме того, жителям советуют временно ограничить занятия спортом на открытом воздухе и чаще пить щелочную минеральную воду, несладкие отвары шиповника, брусники или зеленый чай.

В ведомстве добавили, что в случае появления признаков одышки, кашля и бессонницы необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее жители Москвы пожаловались на сильный запах гари и смог в некоторых районах на западе и юго-западе столицы. В Рослесхозе отметили, что причиной этого могло стать легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области. Как уточнили NEWS.ru в столичном главке МЧС РФ, задымлений в самой Москве не обнаружено.

Сегодня стало известно, что смог за сутки распространился с юга и юго-запада столицы в центральные и северные районы. Синоптики отметили, что ветер, несущий едкий запах гари и дым из Рязани в Москву, не прекратится в ближайшие двое суток.