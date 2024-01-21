Москвичам рассказали о погоде в воскресенье В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность и до 12 градусов мороза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В воскресенье в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура составит до минус 12 градусов, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России. Днем в столице прогнозируется 10–12 градусов мороза, а ночью на понедельник ожидается понижение до минус 18 градусов.

Ветер будет северо-западным и западным со скоростью 3–8 м/c. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба. В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от минус 10 до минус 20 градусов. В ночь на понедельник местами термометры могут опуститься до отметки минус 25 градусов.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что погода в Москве в выходные дни и понедельник, 22 января, в отличие от последних дней будет обусловлена антициклоном. По его словам, в субботу и воскресенье будет солнечно и без осадков.

На севере Сибирского федерального округа, западе Якутии, а также в прибрежных районах Чукотки температура воздуха на предстоящей неделе, 22–28 января, будет теплее климатической нормы. По словам метеоролога, на севере Красноярского края — на Таймыре и в Эвенкии — температура будет «всего-навсего 15–20 градусов мороза ночью и 12–15 — днем».