Москвичам рассказали, ждать ли дождь с грозой 23 июня Гидрометцентр: в Москве ожидается облачная погода и гроза 23 июня

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жителей и гостей Москвы ожидает облачная погода с прояснениями в это воскресенье, 23 июня, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России. Также местами прогнозируется кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер в столице будет западной четверти со скоростью до 10 метров в секунду.

Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Местами гроза. Ветер западной четверти 5–10 м/c, — говорится в сообщении.

Днем температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 21 до 23 градусов. В ночь на понедельник, 24 июня, похолодает до 12 градусов. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

На территории области 23 июня ожидается температура воздуха от плюс 19 до плюс 24 градусов. К ночи она опустится до отметки плюс 9 градусов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что на следующей неделе температура воздуха в Москве будет от 9 до 14 градусов в ночное время, днем — 19–24. При этом уже среду — четверг, 26–27 июня, похолодает до 16–21 градуса.

До этого СМИ сообщали о ливневом апокалипсисе на улицах Екатеринбурга, город практически ушел под воду. На опубликованных кадрах видно, как вода с пугающей скоростью затапливает подземные переходы. В некоторых районах лужи достают местным жителям практически до пояса.