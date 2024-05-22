Москвичам рассказали, запретят ли ездить на электросамокатах по тротуарам Собянин: в Москве не будут запрещать ездить по тротуарам на электросамокатах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве не будут запрещать ездить по тротуарам на электросамокатах, рассказал LIFE.ru мэр столицы Сергей Собянин. Однако, по его словам, нужно контролировать тех, кто нарушает правила дорожного движения.

Надо, конечно, жестче контролировать тех, кто нарушает правила дорожного движения, но запрещать целую отрасль… Можно все запретить: велосипеды запретить, автомобилистов запретить, потому что они сбивают пешеходов, а можно пешеходов запретить, потому что они мешают автомобилистам, — объяснил градоначальник.

Собянин отметил, что нужно искать компромисс, а не просто запрещать все подряд. Кроме того, нужно еще жестко регулировать все процессы на дорогах. ГИБДД должны помогать городские видеокамеры, оснащенные искусственным интеллектом, и сами службы аренды электросамокатов, заключил мэр.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Санкт-Петербурга с 14 мая начали арестовывать электросамокаты из-за неправильной парковки. Отмечается, что аресты проводятся по поручению губернатора города Александра Беглова, который распорядился решить проблему движения электросамокатов по тротуарам. При этом изъятие осуществляется без предупреждений — инспекторы принимают решение об этом, если считают парковочные места некорректными.