Москвичам рассказали, стоит ли ждать погодных аномалий из-за Эль-Ниньо Климатолог Кокорин: Эль-Ниньо не повлияет на летнюю температуру в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Явление Эль-Ниньо никак не отразится на температуре воздуха ни в Москве, ни в других российских регионах, рассказал агентству «Москва» климатолог Алексей Кокорин. По его словам, даже в других широтах оно повлияет лишь на осадки, а не на температуру.

На Москву — никак. <...> Очень многое можно сказать про Индонезию, Перу, Юго-Восточную Азию, даже про Калифорнию и Эфиопию можно кое-что сказать. Хотя там даже главное — не по температуре, а по режиму выпадения осадков. Про РФ — нет, — сказал эксперт.

Он добавил, что влияние Эль-Ниньо сейчас исследуется, однако если какие-то воздействия и обнаружат, то «слабенькие», меньше, чем «обычная межгодовая изменчивость».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг сообщения о предстоящих погодных аномалиях из-за Эль-Ниньо. По его словам, явление, которое могло вызвать самое жаркое лето на планете в истории, прекращается в апреле. Эксперт добавил, что во втором полугодии 2024 года с вероятностью, превышающей 60%, наступит другая климатическая фаза Ла-Нинья.

Эль-Ниньо — это природный феномен, при котором воды в экваториальной части Тихого океана становятся теплее обычного примерно на 3 градуса. Обратный процесс, когда вода становится холоднее обычного, называется Ла-Нинья. Эти события чередуют друг друга каждые 2–7 лет и оказывают влияние на климат всей планеты.