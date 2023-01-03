Москвичам рассказали, сколько продлится снегопад Коммунальные службы Москвы сообщают, что снегопад может продлиться до 5 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве может продлиться до 5 января, сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram. Отмечается, что снег будет идти весь день и ночь 4 января. Днем ожидается повышение температуры воздуха до плюс трех-четырех градусов, к ночи столбики термометров опустятся до минусовых отметок. Коммунальщики предупреждают, что такая погода способствует образованию гололеда на дорогах.

Снег продолжится весь день и ночью 4 января. Днем ожидается повышение температуры воздуха до плюс 3–4 °С, к ночи столбики термометров опустятся до минусовых отметок. Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями будут способствовать образованию гололедицы, — указано в сообщении.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что в Москве с 13:00 и до конца 3 января ожидается ледяной дождь и налипание мокрого снега.

На Рождество же в Москве ударят сильные морозы, сообщали в Центре погоды «Фобос». Специалисты отметили, что днем 7 января в столице похолодает до минус 20 градусов. Ночью температура воздуха опустится еще ниже — столбики термометров будут показывать до 30 градусов мороза.

В центре погоды также уточнили, что 3 января в столице ожидаются осадки в виде снегопадов. Местами они будут переходить в ледяные дожди.