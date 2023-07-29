Москвичам рассказали об изменениях погоды в начале августа Метеоролог Ильин спрогнозировал тепло и сильные дожди в Москве 1 и 2 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми дождливыми днями будущей недели в Москве станут вторник и среда — 1 и 2 августа. Об этом NEWS.ru рассказал метеоролог Александр Ильин. По его словам, всю неделю в столице будет наблюдаться теплая погода, температура удержится на комфортной отметке и не поднимется выше 27 градусов.

Воздух в понедельник 31 июля прогреется до 24 градусов тепла. Во вторник температура станет на пару градусов ниже, в среду поднимется до 24–27 градусов. Со вторника до конца среды в Москве могут пройти наиболее интенсивные осадки, — отметил Александр Ильин.

По его словам, начиная с четверга, 3 августа осадки в Москве начнут ослабевать и в столице установится комфортная температура, не превышающая 27 градусов.

26 июля в Москве прошел сильнейший ливень с конца XIX века. За несколько часов выпало до 46 мм осадков. По информации мэрии, прошлый рекорд по количеству осадков для 26 июля фиксировался в 1894 году и составлял 42,5 мм.

Как сообщили городские службы, основной объем осадков самотеком уходил в ливневую сеть. При необходимости оперативный пропуск обеспечивали бригады ГУП «Мосводосток». Однако без ЧП не обошлось. Из-за ливня в Москве затопило два торговых центра: крыши ТЦ «Вегас Кунцево» и «Румер» не справились со стихией. Также были затоплены некоторые улицы в центре города.