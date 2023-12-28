Москвичам рассказали о работе транспорта в Новый год и Рождество Московское метро и МЦК будут работать бесплатно всю новогоднюю ночь

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Новогодний поезд «Еж-3» на Таганско-Краснопресненской линии московского метро

Метрополитен Москвы и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января городской транспорт будет бесплатным для жителей и гостей города. На Рождество работу метро и МЦК продлят до двух ночи.

Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Горожан и гостей столицы доставят к месту празднования или домой поезда метро, МЦК, 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта. Работу МЦД продлим до трех часов ночи, — написал Собянин.

Глава города добавил, что в ночь на 7 января по Москве запустят 151 маршрут автобусов, трамваев и электробусов, которые будут курсировать до 03:30. Городской транспорт по 16 маршрутам продолжит работу всю ночь. Собянин также отметил, что с 1 по 8 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной.

Что касается погоды, то в новогоднюю ночь в Москве не ожидается крепких морозов. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в столице не будет слякоти, а высота сугробов составит около 20–25 сантиметров. Температура воздуха ожидается в пределах от минус 4 до 1 градуса.