Москвичам рассказали о работе храмов в Рождество Власти Москвы сообщили о работе 550 храмов в Рождество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в Рождество будут работать около 550 храмов, сообщил РИА Новости глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. Накануне праздника из реставрационного центра в храм Христа Спасителя доставили икону «Троица» Андрея Рублева.

Где-то будет около 550 храмов. Я думаю, что около миллиона человек будет, может быть, больше, — сказал Сучков.

По данным агентства, Москва стала самым популярным городом для поездок на Рождество, на 7 января 22% гостиниц забронировано именно в столице. На втором месте оказался Санкт-Петербург, также в число лидеров вошли Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Воронеж и Мурманск.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 7 января в Москве ожидаются морозы с температурой до −24 градусов. А 6 января православные отмечают Рождественский сочельник. Накануне Рождества среди верующих принято посещать богослужения и исповедоваться. В этот день не рекомендуется носить темные вещи и посещать могилы, также следует отложить уборку по дому.

Ранее специалист по русской кухне Максим Сырников назвал мифом расхожее мнение, что на Руси на рождественский стол подавали черную икру. По его словам, такой традиции среди народа точно не было.