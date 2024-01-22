Москвичам рассказали о потеплении Вильфанда: с 23 января ожидается повышение температуры до околонулевых значений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник в Москве ожидается повышение температуры воздуха до близких к нулевым значений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. Он также отметил, что с этого дня проогнозируется резкое понижение атмосферного давления.

В понедельник в Москве еще сохранится холод. Ночью 22 января ожидается от 16 до 18 градусов ниже нуля, днем — минус 6-8 градусов, что на шесть градусов ниже средних значений. Однако к вечеру температура начнет постепенно повышаться, и во вторник достигнет близких к нулевым значениям. Ночью температура опустится до минус 7-9 градусов, но днем ожидается заметное повышение до минус 1-3 градусов, сопровождаемое резким снижением атмосферного давления, — пояснил он.

Вильфанд отметил, что данное потепление и понижение давления, ожидаемые во вторник, связаны с приближением восточной периферии циклона к столице. В ночь на среду температура поднимется до минус 2-4 градусов, днем ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь на четверг прогнозируется от 1 до 6 градусов ниже нуля, днем — от 0 до минус 5 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что с середины следующей недели в Москве ожидается аномальная оттепель. Специалист отметил, что воздух прогреется до нуля градусов.