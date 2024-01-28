Москвичам рассказали о погоде в воскресенье Гидрометцентр: в Москве ожидается облачная погода до 5 градусов мороза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и гололедицы, ожидается в Москве в воскресенье, сообщил Гидрометцентр. Температура воздуха днем составит от минус 5 до минус 3 градусов.

В ночь на понедельник ожидается понижение температуры до минус 12 градусов с возможным образованием гололедицы. В Подмосковье в воскресенье температурные показатели будут колебаться от минус 8 до минус 3 градусов. В ночь на понедельник прогнозируется еще более низкая температура, до минус 15 градусов. Ветер будет западным, со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде на юге России. По его словам, там из-за сильных осадков возникла угроза паводков. Метеоролог порекомендовал автомобилистам Краснодарского края не оставлять свои машины вблизи рек.

Энергопотребление в РФ с начала 2024 года выросло на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост во многом связан с холодной погодой, сообщил глава «Системного оператора ЕЭС» Федор Опадчий. По словам специалиста, такие данные пока не позволяют судить о тренде, который отражает развитие экономики страны, но в целом «заметный рост присутствует».