Москвичам рассказали о погоде во вторник Гидрометцентр: облачная погода с прояснениями ожидается во вторник в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облачная погода с прояснениями ожидается во вторник, 27 февраля, в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра. По данным синоптиков, в столице будет преимущественно без осадков.

Днем установится температура в диапазоне от нуля до двух градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров опустятся до минус шести градусов. Кроме того, в столичном регионе ожидается гололедица.

Скорость ветра составит от шести до 11 метров в секунду, атмосферное давление зафиксируется в районе отметки в 759 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет варьироваться от минус двух до плюс трех градусов. Ночью показатель может достигнуть отметки в девять градусов ниже нуля.

В понедельник утром москвичей застал ледяной дождь, который начался вечером накануне. В МЧС предупредили водителей и пешеходов о гололеде. Автолюбителям рекомендовали снизить скорость движения, избегать внезапных маневров и парковаться подальше от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. До 10:00 в столице действовало штормовое предупреждение.