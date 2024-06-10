Москвичам рассказали о погоде в начале недели Гидрометцентр: в Москве 10 июня ожидается облачная погода и дождь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителей и гостей Москвы ожидает облачная погода с прояснениями в понедельник, 10 июня, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России. Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в столице также пройдет кратковременный дождь.

Температура воздуха в дневное время в Москве ожидается от 24 до 26 градусов тепла. Ночью похолодает до плюс 15 градусов. Ветер прогнозируется юго-западный и южный, скорость порывов будет до 11 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается около 746 миллиметров ртутного столба.

Вместе с этим в Московской области ожидается температура воздуха в районе 23–28 градусов. Ночью она опустится до плюс 12 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что на следующей неделе Москву ожидает всплеск тепла. Согласно прогнозу, температура воздуха днем достигнет около 24–28 градусов. При этом 10 и 11 июня в столице ожидаются кратковременные дожди.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что следующая рабочая неделя с 10 по 14 июня в Москве и Санкт-Петербурге будет дождливой. Температура воздуха в столице превысит климатическую норму на три–четыре градуса.