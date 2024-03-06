Москвичам рассказали о погоде перед длинными выходными

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителей Москвы в эту среду, 6 марта, ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщил Гидрометцентр России. Согласно прогнозу синоптиков, в городе ожидается гололедица. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, в дневное время на территории столицы температура воздуха будет от 1 до 3 градусов ниже нуля. При этом в ночь на четверг похолодает уже до минус 13 градусов. Ветер в Москве будет переменных направлений, скорость ожидается от двух до семи метров в секунду.

При этом в Подмосковье в эту среду температура воздуха прогнозируется в пределах от минус 1 до 6 градусов ниже нуля. Ночью она опустится до минус 18 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в Международный женский день. По словам эксперта, она не порадует местных жителей. Согласно прогнозу, 8 марта в столице ожидается снег, а ночью температура воздуха может опуститься до минус 6–9 градусов.

Вместе с этим Александр Шувалов делился прогнозом на эту неделю в Москве. Он предупреждал о возвращении холодов в столицу. По словам Шувалова, вся неделя будет преимущественно облачной.