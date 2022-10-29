Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе Вильфанд рассказал о снежной погоде в Москве со следующей недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Московский регион придут снег и похолодание до 2–3 градусов. Он уточнил, что жителей столицы похолодание ожидает с 31 октября. Он добавил, что во вторник осадков в Москве не будет, а воздух прогреется до +5, пишет ТАСС.

В понедельник уже уверенно прохладная погода: ночью будет 0...—4, днем в Москве 0...+2 градуса, по области —1...—3 градуса. Кроме того, ожидаются небольшой снег и мокрый снег, даже без дождя, — поделился Вильфанд.

В ночь на среду температура, по словам метеоролога, опуститься до −4... +2. Он отметил, что такой температурный фон близок к многолетним значениям.

Климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов ранее заявил, что температура воздуха предстоящей зимой может подниматься до аномально высоких температур. Подобное может случиться под влиянием тренда на глобальное потепление. В качестве примера необычной зимы, обусловленной глобальным потеплением, он привел в пример зиму без снега в Москве и Подмосковье два-три года назад.

Одновременно с этим он подчеркнул, что если теплое течение Гольфстрим кардинальным образом изменит направление в Северной Атлантике, в отдельных регионах может случиться похолодание на 15–20 градусов. Климатолог полагает, что тенденции могут дополнять друг друга.