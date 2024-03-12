Москвичам рассказали о погоде на 12 марта 12 марта в Москве будет от 3 до 5 градусов тепла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Москвы в этот вторник, 12 марта, ожидают переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в столице составит 3–5 градусов тепла. При этом в ночь на среду, 13 марта, в Москве похолодает до минус 8 градусов.

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица, — заявили в Гидрометцентре.

Кроме того, местами на дорогах Москвы ожидается гололедица. Ветер будет западный со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что на следующей неделе в Москве не потеплеет. По его словам, в ночные часы в столичном регионе температура воздуха составит минус 1–5 градусов, а днем может прогреваться до минимальных плюсовых значений.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщал, что на Волге ожидается очень сильное понижение температуры, после чего столбики термометров резко устремятся к нулю. По его словам, погодная аномалия затронет Кировскую, Нижегородскую, Самарскую области, а также Татарстан.