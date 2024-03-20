Москвичам рассказали о погоде 20 марта Гидрометцентр: днем 20 марта в Москве будет до 6 градусов тепла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переменная облачность без осадков, местами гололедица и температура воздуха до 6 градусов тепла ожидается в Москве в среду 20 марта, говорится на сайте Гидрометцентра. Ветер в столице прогнозируется юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

Как пояснили метеорологи, днем температура в столице будет колебаться в пределах плюс 4 — плюс 6 градусов тепла. В ночь на 21 марта будет минусовая температура, — она опустится до минус 5 градусов.

В подмосковном регионе 20 марта температура будет от плюс 2 до плюс 7 градусов, в ночь на 21 число столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов ранее рассказал NEWS.ru, что 23 и 24 марта столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла. В ближайшие дни, наоборот, осадков не прогнозируется, однако ночные морозы будут сохраняться в столице.

Ранее начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о возможности составить прогноз погоды на три дня вперед без спутников Запада. Комментируя планы РФ отказаться от данных с западных аппаратов, метеоролог подчеркнул, что для получения точной информации и развития науки спутники действительно нужны, как и для долгосрочных прогнозов на неделю, но собрать данные на несколько дней вперед можно и «по старинке».