Москвичам рассказали о погоде 16 июня В Москве прогнозируется переменная облачность и до плюс 28 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей и гостей Москвы в это воскресенье, 16 июня, ожидает переменная облачность, на территории Московской области местами будет небольшой дождь, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России. Кроме того, синоптики прогнозируют, что температура воздуха в столице достигнет плюс 28 градусов.

26 — 28 градусов. Переменная облачность. По области местами небольшой дождь, — говорится в публикации.

Как отметили в Гидрометцентре, ночью может похолодать до плюс 16 градусов. Атмосферное давление в Москве составит 749 мм ртутного столба. Ветер ожидается северо-восточный, скорость порывов будет от шести до 11 метров в секунду.

На территории Подмосковья температура воздуха в дневное время прогнозируется от плюс 23 до плюс 28 градусов. В ночь на понедельник она может опуститься до отметки плюс 13 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин предупредил, что на следующей неделе жителей юга России и Поволжья ждет аномальная жара. Так, в период с 17 по 23 июня на черноморском побережье воздух прогреется до 35 градусов и выше, а в Самарской, Саратовской, Оренбургской областях столбики термометров достигнут отметки 37 градусов.