Москвичам рассказали о строительстве новых линий метро Глава депстроя Загрутдинов: в Москве строят три новые радиальные линии метро

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве проектируют и строят три новые радиальные линии метро, рассказал в беседе с «Москвой 24» руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов. По его словам, идет активное строительство участка Троицкой линии между станциями «ЗИЛ» и «Коммунарка».

Эксперт отметил, что общая протяженность участка Троицкой линии — 26,6 км. Также идет строительство новой Рублево-Архангельской линии, которая будет занимать участок между станцией «Москва-Сити» и микрорайоном Рублево-Архангельское.

Первые две станции будущей линии, «Деловой центр» и «Шелепиха», были открыты в 2018-м в составе БКЛ. Сейчас идет строительство участка Рублево-Архангельской линии от станции «Шелепиха» до станции «Бульвар Генерала Карбышева», — объяснил руководитель департамента.

Загрутдинов добавил, что проектируется участок между станциями «Бульвар Генерала Карбышева» и «Липовая Роща». Кроме того, на этапе проектирования находится участок между станциями «ЗИЛ» и «Бирюлево», заключил глава депстроя.

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