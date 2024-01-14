Москвичам рассказали о мощных осадках на следующей неделе Тишковец: около 30–40% от месячной нормы осадков выпадет в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощные осадки обрушатся на Москву на следующей неделе. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, речь идет о 30–40% от месячной нормы осадков, передает РИА Новости.

В Москве в общей сложности за неделю выпадет 17–22 миллиметров осадков, или до 30–40% от месячной нормы, а снежный покров подрастет на 5–8 сантиметров, — рассказал специалист.

При этом он добавил, что на следующей неделе в российской столице наступит мягкая и снежная зимняя погода.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на смену аномальным морозам в Москве придут «крещенские оттепели». По его словам, с 15 января в столице ожидаются теплые воздушные массы, а температура воздуха повысится до минус 1–3 градусов. Также небольшое понижение температуры (до минус 7–13 градусов) будет 16 и 17 января. В четверг, 18 января, снова потеплеет до минус 1–3 градусов.

О резком потеплении на следующей неделе в Москве рассказал и руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, морозы отступят уже с понедельника, 15 января, благодаря очередному циклону.