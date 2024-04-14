Москвичам рассказали, когда ждать похолодания Синоптик Шувалов спрогнозировал резкое похолодание в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителей Москвы ждет похолодание на следующей неделе, предупредил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. В беседе с NEWS.ru специалист уточнил, что 15 апреля в столицу придет мощный ветер — до 18 метров в секунду.

На следующей неделе в Москве ожидается похолодание. Температура опустится до 10–15 градусов тепла днем, и от 3 до 7 градусов тепла — ночью. Такие показатели соответствуют климатической норме для середины апреля. Солнца станет меньше, на неделе будет преобладать облачная погода. В понедельник, 15 апреля, в столице поднимется сильный ветер — до 18 метров в секунду. Также впервые за долгое время давление упадет на 10 миллиметров ниже нормального климатического уровня, — рассказал собеседник.

Также Шувалов сообщил, что из центральной части Европейской России уходит аномальное тепло, которое нагрянуло в первую декаду апреля. По его словам, ранее в регионах Центрального федерального округа было побито порядка 100 температурных рекордов. Так, например, 11 апреля в Воронеже было 28,7 градуса, в Рязани — 26, на юге Воронежской области — почти 30 градусов тепла.

Синоптик добавил, что в Москве, Владимире, Иваново, Рязани, Твери, Смоленске прогнозируются более сильные дожди, тогда как в Туле и Рязани преимущественно сохранится сухая погода. В среду и четверг, 17–18 апреля, вероятность осадков будет минимальной.