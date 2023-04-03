Москвичам рассказали, когда закончатся дожди Синоптик Вильфанд: дожди в Москве закончатся к середине недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кратковременные дожди в Москве ожидаются 3 и 4 апреля, а также небольшие осадки возможны 5 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с Lenta.ru он пояснил, что с 5 апреля и до конца недели дождей в Москве не будет, ветер ожидает восточный и северо-восточный. В течение недели будет высокое атмосферное давление.

В первые два дня недели давление будет около нормы. Это означает, что все-таки облачная погода с прояснениями и небольшие дождики прогнозируются — сегодня во второй половине дня, ночью и завтра, но это кратковременные небольшие дожди, — рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, 3 апреля воздух прогреется до 11-13 градусов, что на три градуса выше нормы. Со среды в столице будет облачно с прояснениями. Днем 4 и 5 апреля температура составит около 10-12 градусов тепла. Со среды погода будет определяться антициклонической деятельностью, в связи с чем к концу недели будут заметные различия между дневной и ночной температурой воздуха.

Начиная с пятницы, поскольку погода будет антициклональная, будут большие различия между ночной и дневной температурой. Ночью температура будет уже от нуля до плюс пяти и даже до минус одного, а днем за счет того, что солнце будет появляться и прогревать, — плюс 8-13. В воскресенье на пару градусов выше и солнечно, — заключил синоптик.

Специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее предупредил москвичей об арктическом вторжении во второй и третьей декадах апреля. По его словам, температура воздуха все равно останется в пределах климатической нормы, так как в другие дни в столице тепло.