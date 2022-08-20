Москвичам рассказали, когда вернется жара Синоптик Вильфанд: рабочая неделя в Москве начнется с жары, а дождей не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала рабочей недели в столицу вернется жара до 30–33 градусов, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Дождей же, по его словам, ожидать не стоит, поскольку условий для них нет.

Рассчитывать на дожди в ближайшие дни не приходится, условий для их выпадения нет. Осадки, которые сегодня наблюдались в Москве, это прямо как из песни — одна дождинка еще не дождь. Поэтому выпавшие осадки — где-то их не было вообще, где-то выпало один-два миллиметра — они очень фрагментарные, это не осадки, которые существенно изменят ситуацию, — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что облачность сохранится в воскресенье, 21 августа, а также в первой половине дня в понедельник, 22 августа. Также Вильфанд отметил, что в Москве действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Он не означает, что будут пожары, но предупреждает об их высоком риске.

Москвичи с 17 августа жалуются на запах гари и смог. В МЧС сообщили, что причиной такой метеоситуации стали лесные пожары в Рязанской области. Накануне сообщалось, что смог отступил, однако 20 августа жители столицы вновь заметили дымку в воздухе.

19 августа Роман Вильфанд объяснил, что теплая погода в Подмосковье установится из-за перемещения воздушных масс с юга на восток, но изнуряющей жары не будет. Осадков в области так же не будет, отметил он.