Москвичам рассказали, когда в декабре ждать снега Синоптик Леус: снежный прокров в Москве появится во второй половине декабря

В Москве из-за аномально теплой погоды в этом году задерживается формирование снежного покрова, рассказал НСН ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По прогнозам синоптиков, устойчивого снега в столице не стоит ожидать ранее середины декабря.

Ноябрь 2025 года войдет в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура месяца на текущий момент составляет ровно +4 градуса. По словам синоптика, хотя средняя температура в ближайшие дни немного понизится, погода по-прежнему будет оставаться необычно теплой для этого времени года, что и препятствует выпадению снега.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что первые пять дней декабря в Московском регионе пройдут без резких температурных скачков, под влиянием области повышенного атмосферного давления, что обеспечит облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков. Ночью температура в столице будет держаться около нуля градусов, а днем ожидаются слабо положительные значения — от 0 до +3 градусов, что, по ее словам, соответствует скорее концу октября, нежели началу зимы.