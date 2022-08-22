Москвичам рассказали, когда уйдет запах гари Эколог Шувалов заявил, что запах гари из Москвы уйдет с дождями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смог от лесных пожаров в Рязанской области над Москвой

Запах гари и смог от пожаров, окутавших столицу, уйдут только с началом дождей, а они в ближайшие дни не ожидаются, сообщил «360» метеоролог, эколог Александр Шувалов. Жара будет только усиливаться, столбик термометра поднимется до плюс 33 градусов. Август в этом году выдался самым сухим с начала ХХI века, отметил эколог.

Пока будет продолжаться сухая жаркая погода, будет держаться гарь. Чтобы она ушла, нужно, чтобы прошли значительные дожди. Такая перспектива пока только просматривается, — рассказал специалист.

Ночью в ближайшие дни будет немного прохладнее, но воздух останется сухим и «никаких шансов на дождь» не будет. Так продолжится примерно до пятницы, в выходные такой сильной жары не будет, но и дождей не ожидается, спрогнозировал Шувалов.

Москвичи жалуются на запах гари и смог с 17 августа. В МЧС сообщили, что причиной такой метеоситуации стали лесные пожары в Рязанской области. Накануне сообщалось, что смог отступил, однако 20 августа жители столицы вновь заметили дымку в воздухе.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, запах дыма и гарь от пожаров в соседних от Москвы областях продержатся в столице до конца рабочей недели. Он добавил, что ликвидация пожаров не поможет москвичам спастись от смога из-за того, что ветер дует в юго-восточном направлении.