Москвичам рассказали, когда ожидается пик жары Ведущий специалист центра «Фобос» Леус: пик жары в Москве придется на 25 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жара в Москве достигнет своего пика в четверг, 25 августа, рассказал радиостанции «Говорит Москва» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, воздух в этот день прогреется до +33 градусов.

Синоптик пояснил, что в ближайшие три дня температура воздуха в Москве будет аномально высокой, выше климатической нормы на семь-девять градусов. Дневные показатели составят +30-32 градуса.

Пик этой волны тепла придется на четверг — 31-33 градуса будут показывать термометры, — сказал специалист.

Он добавил, что 26 и 27 августа ожидается понижение температуры, но оно будет незначительным – до +29-31 градуса. В воскресенье, 28 августа, и в начале следующей недели столбики термометров вновь будут подниматься выше +30.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов отметил, что текущая неделя будет в столице самой жаркой за все лето. При этом «адская жара» будет сопровождаться смогом и запахом гари от природных пожаров. Улучшить ситуацию могли бы осадки, но они на неделе не ожидаются.