Москвичам рассказали, когда ожидается пик предновогодних пробок В Совете по развитию такси предсказали пик предновогодних пробок в период 24–29 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине месяца — 15–17 декабря, рассказала РИАМО руководитель пресс-службы столичного Общественного совета по развитию такси Екатерина Киселева. По ее словам, пик пробок придется на пик роста заказов такси — это период с 24 по 29 декабря. Эксперт объяснила, что в этих числах люди стараются успеть доделать все свои дела за оставшиеся рабочие дни.

По нашим наблюдениям, на пик пробок приходится и пик роста заказов на такси. Это примерно 24–29 декабря, когда в рабочие дни люди стараются успеть доделать все дела, — сообщила Киселева.

При этом руководитель портала об электротранспорте Кирилл Вершинин считает, что наибольшая активность на московских дорогах будет 24–25 декабря, так как эти дни будут последними выходными в 2022 году. По мнению эксперта, многие захотят посетить магазины именно в эти дни. В свою очередь гендиректор компании по автоперевозкам Александр Свиридов предположил, что пик предновогодних пробок в Москве начнется 20 декабря и спадет только к 30 числу.

Ранее сообщалось, что в Москве перед больницами образовались пробки из машин скорой помощи из-за резкого роста заболеваемости гриппом. Отмечается, что основными симптомами вируса являются температура под 40, слабость и ломота в теле, насморк, больное горло и сухой кашель. При этом улучшение состояния, по оценке специалистов, наступает через 3-4 дня.