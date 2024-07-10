Москвичам рассказали, когда можно будет увидеть звездопад В Москве пик звездопада Южные дельта-Аквариды будет виден в ночь с 30 на 31 июля

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В Москве пик звездопада Южные дельта-Аквариды можно будет увидеть в ночь с 30 на 31 июля, рассказала «Москве 24» научный директор Московского планетария Фаина Рублева. По ее словам, наблюдать за этим явлением лучше в предрассветные часы и подальше от города.

Количество метеоров, влетающих в земную атмосферу, в это время достигнет максимума — до 25 в час, — объяснила эксперт.

Астроном отметила, что в целом за потоком метеоров можно будет наблюдать с 12 июля по 23 августа. Лучше всего звездопад будет виден жителям Южного полушария, так как в этот период радиант, место, откуда кажется вылет метеоров, поднимается выше всего над горизонтом.

Однако и в северных широтах при ясной погоде есть шанс полюбоваться звездопадом. Самое удачное для этого время — предрассветные часы, — подчеркнула Рублева.

Специалист добавила, что, если уехать от городского освещения, шанс заметить яркие вспышки станет больше.

Ранее старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов рассказал, что в марте — начале апреля в Северном полушарии люди могли увидеть подлетающую к Солнцу периодическую комету 12P Понса — Брукса, которая пролетает над Землей раз в 70 лет.