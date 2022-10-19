Москвичам рассказали, когда лучше поменять летние шины на зимние Метеоролог рекомендовала москвичам поменять летнюю резину на зимнюю в ближайшие выходные

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Москвичам необходимо поменять летнюю автомобильную резину на зимнюю уже на этих выходных из-за низкой среднесуточной температуры, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в этих условиях качество летней резины ухудшается, она становится более твердой, и у нее снижается коэффициент сцепления с асфальтом

Я считаю, что уже в эти выходные надо начинать смену автомобильной резины с летней на зимнюю, хотя и опасных осадков в виде снега в Москве не ожидается, — заявила Позднякова.

Ранее автоэксперт Петр Баканов рассказал, как правильно хранить автомобильные шины. По его словам, это необходимо делать при температуре плюс пять градусов, при этом важно, чтобы на них не попадал солнечный свет. Кроме того, автопокрышки при хранении нельзя ставить вертикально, так как они деформируются из-за нагрузки в точке контакта. Также перед отправкой шин на хранение специалист порекомендовал вымыть их и хранить в чехлах, чтобы избежать попадания грязи. Эти правила следует соблюдать как для летней, так и для зимней резины.