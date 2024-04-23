Москвичам рассказали, какую погоду ждать 23 апреля Гидрометцентр: 23 апреля в Москве прогнозируется до 14 градусов тепла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во вторник, 23 апреля, в Москве ожидается до плюс 14 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра. Погода будет облачной с прояснениями, осадки не прогнозируются. При этом в ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 1 градуса.

По словам синоптиков, ожидается западный ветер, который будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

При этом в Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла. В ночь на среду ожидается похолодание до минус 1 градуса.

Двумя днями ранее по Москве прошелся сильнейший шторм. Шквалистый ветер повалил деревья в разных районах столицы. СМИ опубликовали кадры очевидцев, которые запечатлели поврежденные автомобили.

Так, в районе станции метро «Войковская» дерево упало на машины, припаркованные у многоэтажки. На видео можно разглядеть, что у одного из автомобилей разбиты стекла и серьезно повреждена крыша. Аналогичная ситуация наблюдалась около ЖК в районе станции метро «Нагорная». Там ветер вырвал березу с корнем, она рухнула стволом прямо на машину. Информация о пострадавших при этом не поступала.