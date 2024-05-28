Москвичам рассказали, какой погоды ожидать в начале июня Синоптик Шувалов: июнь начнется с летней жары и грозовых дождей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве июнь начнется с летней жары и грозовых дождей, рассказал «360» синоптик Александр Шувалов. По его словам, в конце мая столицу накрыла жара, не характерная для весны.

Мы начнем июнь с летней жары, но приправленной короткими грозовыми дождями, — объяснил эксперт.

Синоптик отметил, что уже сейчас в Москве наступила жара, которая продержится до конца недели. 28 мая будет самым теплым днем с начала весны, поскольку температура поднимется примерно до +27 градусов, а к середине недели станет еще выше и достигнет отметки +29 градусов.

Только в выходные неустойчивая погода с кратковременными дневными грозовыми дождями подойдет к Москве и Подмосковью. Температура станет более щадящей, я бы сказал так, потому что в условиях города +29 градусов, это то же, что за городом +30, — добавил Шувалов.

За счет этих грозовых дождей температура в воскресенье может опуститься до +23 градусов, подытожил синоптик.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что тополиная «метель» ожидается в столице в ближайшие дни. Она также предупредила граждан о возможности аллергической реакции. Позднякова пояснила, что цветение тополя ускорилось благодаря теплой и сухой погоде во второй половине мая.