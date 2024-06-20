Москвичам рассказали, как долго будет сохраняться экстремальная погода Власти Москвы: экстремальная погода в городе сохранится до 21 июня

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Экстремальные погодные условия, которые наблюдаются в Москве, сохранятся до конца суток, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства. По словам представителей ведомства, горожанам следует быть предельно осторожными. Им рекомендуется не покидать свои дома без особой необходимости. В настоящее время специалисты городских служб ликвидируют последствия мощного ливня.

Экстремальные погодные условия сохранятся до конца суток. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, — сообщается на канале комплекса городского хозяйства Москвы в мессенджере Telegram.

Представители ведомства также рассказали, что в течение дня были зафиксированы порывы ветра со скоростью до 22 м/с. Из-за непогоды были повалены деревья, повреждены некоторые конструкции. Сотрудники городских служб расчищают дороги, распиливая и вывозя поваленные деревья.

Ранее на Москву обрушился ураган, получивший название «Эдгар». По данным оперативных служб города, в результате резкого ухудшения погодных условий погиб один человек. Его придавило упавшим деревом на Ивановской улице. Из-за непогоды также были повреждены автомобили и некоторые строения.