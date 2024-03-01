Москвичам рассказали, как бесплатно завести питомца Пресс-служба мэра Москвы: взять животное бесплатно можно из 13 приютов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве действуют 13 приютов, из которых можно бесплатно взять домой животное, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы. В них проживают тысячи кошек и собак. Ветеринарный врач одного из приютов Елена Гусарова рассказала, что сначала животное проходит осмотр у специалистов, в рамках которого определяют его пол, возраст, окрас.

Когда животное попадает к нам, его сразу осматривают специалисты и устанавливают окрас, пол, возраст, проводят клинический осмотр. После этого оно ставится на учет и отправляется на карантин на 30 дней, — отметила Гусарова.

За месяц врачи вакцинируют животных от инфекционных заболеваний и бешенства, стерилизуют, а также обрабатывают от паразитов. После карантина питомцу выделяют отдельный домик. Сотрудникам помогают волонтеры, которые оказывают поддержку в социализации собак и кошек. Выбрать будущего питомца можно с помощью онлайн-каталога. Затем рекомендуется приехать в приют и познакомиться с животным, чтобы узнать его характер. После установления контакта заключается договор об ответственном содержании.

Директор фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева ранее рассказала, что инициатива о конфискации питомцев у жестоких хозяев нежизнеспособна. По ее словам, сегодня не существует никаких механизмов для реализации этой идеи.