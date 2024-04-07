Москвичам рассказали, есть ли риск заразиться туберкулезом в метро Фтизиатр Богородская: заразиться туберкулезом в метро невозможно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Заражение человека туберкулезом происходит в результате контакта с больным, однако необходимо определенное время для передачи микобактерии, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный фтизиатр депздрава Москвы Елена Богородская. По этой причине, как подчеркнула эксперт, не следует опасаться метро и других мест с большим скоплением людей.

Чтобы заболеть туберкулезом, нужно, конечно же, где-то проконтактировать с больным туберкулезом. Бояться ни метро, ни выставок не нужно. Потому что одного контакта бывает недостаточно. Человек же тоже выработал устойчивость к микобактерии за эти тысячелетия взаимодействия с ней. Если даже человек инфицировался микобактерией, то только 10% от этих инфицированных заболевает, — сказала Богородская.

По ее словам, также следует учитывать концентрацию потенциальных носителей микобактерии, которая на текущий момент достаточно низкая. К примеру, в Москве речь идет о показателе менее 1%, а значит, маловероятно встретить в метро человека с туберкулезом, заключила фтизиатр.

Ранее сообщалось, что признаками туберкулеза могут быть высокая температура, отеки и потеря веса. К числу наиболее очевидных проявлений болезни также относят затяжной кашель, хотя недавнее исследование показало, что у четырех из пяти человек с туберкулезом этот симптом не наблюдается.