Москвичам раскрыли, какую погоду ждать 24 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В эту субботу москвичей ожидает облачная погода, небольшие дожди, мокрый снег и гололед, рассказал РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, температура воздуха поднимется до плюс трех градусов. На столицу продолжит влиять теплый сектор далекого атлантического циклона, добавил эксперт.

В регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, на дорогах и тротуарах возможна гололедица. В Москве сегодня плюс 1–3 градуса, на территории области от минус 1 до плюс 4 градусов, — сообщил Леус.

Стоит учитывать, что будет дуть южный ветер, добавил синоптик. Порывы достигнут скорости 5–10 метров. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов также сообщил, что в Москве ожидается теплая и солнечная погода. Стоит учитывать, что, несмотря на это, будет ветер. При этом 25 февраля ожидается похолодание, добавил эксперт. По его словам, в наибольшей степени снижение температуры проявится в начале следующей недели.