Москвичам проиндексируют пенсии и соцвыплаты на 10% Собянин: с 1 января пенсии и соцвыплаты в Москве проиндексируют на 10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 января власти Москвы увеличат минимальный размер пенсий и социальных выплат для жителей города на 10%, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, эти цифры в два раза превышают рост доходов городского бюджета. При этом все стандартные социальные льготы останутся доступными, отметил он.

С 1 января на 10% увеличим минимальный размер пенсии с городской доплатой и социальные выплаты. Это практически в два раза выше прогнозируемого роста доходов городского бюджета. При этом сохраним все ранее установленные льготы, в том числе бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки по оплате услуг ЖКХ, бесплатное питание в школах, — написал Собянин.

Ранее Собянин упростил процедуру назначения детских пособий и пособий молодым семьям военных, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. В период прохождения военной службы эти выплаты будут назначаться и осуществляться без оценки уровня обеспеченности и учета доходов семьи.