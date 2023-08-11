Москвичей предупредили о «красной жаре» Синоптик Тишковец предрек 33-градусную жару в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тропическую жару в Москве на следующей неделе предрек ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, температура в столице поднимется до 33 градусов.

Красная жара вернется в Москву! <...> К четвергу, когда регион окажется во власти солнечного и перегретого азорского антициклона, столбики термометров покажут +30...+33, что на 10 градусов выше климатической нормы, — заявил Тишковец.

Тишковец отметил, что жaркую погоду принесет в столицу к четвергу, 17 августа, азорский антициклон. Он спровоцирует рост температуры воздуха на десять градусов вышe климатической нормы — до плюс 30-33 градусов. Такие показатели окажутcя близкими к рекорду 1954 года, когда столбики термометров в эти дни покaзали 33,5 градуса тепла.

По данным заместителя директора программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus Саманты Берджесс, июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура составила 16,96 градуса по Цельсию, что на 0,72 градуса выше, чем средняя температура за период с 1991 по 2020 годы. Температура воды в Мировом океане также побила рекорд, достигнув отметки в 20,96 градуса.