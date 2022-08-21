Москвичам предрекли аномальную жару Вильфанд: Москву ожидает аномальная жара до 33 градусов на следующей неделе

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха до 33 градусов тепла и без существенных осадков. По словам эксперта, это на 7–8 градусов выше климатической нормы. Он добавил, что давление также будет выше нормы на 7–10 мм ртутного столба, пишет ТАСС.

В Москве ожидается настоящая жара. 28–30 градусов в понедельник, а уже во вторник и среду — 31–33 градуса. Облачность небольшая будет ещё в понедельник, а вот уже со вторника её просто не будет, будут опять парящие лучи солнца, — рассказал Вильфанд.

По его словам, аномальная температура сохранится до конца недели, но во второй половине температура опустится до 25–29 градусов.

Врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова ранее рассказала, что купание в фонтанах чревато не только травмами и переохлаждением, но и целым рядом заболеваний. Эксперт предупредила, что опасность представляет даже обычное ополаскивание рук или ног. По её словам, вода в фонтанах не подвергается процессу обеззараживания, поэтому люди рискуют заразиться конъюнктивитом, грибковыми поражениями, энтеровирусными и ротавирусными инфекциями и даже вирусным гепатитом А.