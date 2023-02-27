Жители и гости Москвы смогут ездить в метро на 10 рублей дешевле при оплате проезда картой «Мир» с помощью биометрии или приложения «Мир Pay» на смартфоне, сообщил в Telegram столичный дептранс. В ведомстве пояснили, что сэкономленные деньги будут возвращены на карту пассажира в течение нескольких часов с момента оплаты. Акция продлится с 1 марта по 30 июня.
Система кэшбеков будет действовать на всех ветках столичного метро, а также на МЦК, МЦД-1 и МЦД-2. Таким образом, общая стоимость поездки составит всего 36 рублей.
По поручению мэра Москвы С. Собянина мы предлагаем нашим пассажирам самые выгодные условия для оплаты проезда. Вместе с платежной системой «Мир» мы запускаем уже восьмую акцию в городском транспорте. Пассажиры смогут вернуть 10 рублей при оплате проезда по карте «Мир» с помощью телефона или по распознаванию лица. Стоимость одной поездки по биометрии с учетом акции составит всего 36 рублей — рекомендую всем попробовать этот удобный сервис, — сказал руководитель департамента Максим Ликсутов.
В конце 2022 года Совет Федерации одобрил закон о создании в стране единой биометрической системы, где будут размещаться и обрабатываться биометрические персональные данные граждан. Информационная система будет работать в целях аутентификации с информационными системами аккредитованных государственных органов, Центробанка и организаций, осуществляющих аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц.