Алексей Сидоров

Москвичам предложили скидку на проезд в метро в обмен на биометрию Дептранс: москвичам вернется по 10 рублей с поездки на метро при оплате картой «Мир» по биометрии

27 февраля 2023 в 15:14

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажиры проходят через турникеты с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции московского метрополитена