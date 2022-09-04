Москвичам пообещали заморозки на следующей неделе Метеоролог Тишковец: на следующей неделе в Москву придут заморозки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заморозки

В Москве на следующей неделе могут наступить заморозки, сообщил в своем Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В то же время, к выходным осадки прекратятся, а облачность снизится, обнадежил метеоролог.

В ночь на пятницу в столичном регионе кое-где возможны заморозки до −1, в Москве 0...+2, — написал Тишковец.

В течение недели жителям столицы не стоит надеяться на тепло. По словам Тишковца, в регион придут северные течения, которые принесут холод, густые низкие облака и дожди. По ночам столбики термометров будут опускаться до +1...+6, а днем подниматься до +7...+12, что на 6-7 градусов ниже климатической нормы, отметил метеоролог, добавив, что из-за влажности температура будет ощущаться холоднее на 2-3 градуса.

Тишковец также предупредил, что на следующей неделе космическая погода не будет благоволить москвичам. По его словам, с 4 сентября до утра 6 сентября ожидаются магнитные бури.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что бабье лето, скорее всего, наступит в Москве с 20 по 25 сентября. Специалист объяснил это тем, что столичный регион покинет пасмурный циклон и ему на смену придут юго-западные и западные потоки атмосферы. По словам Шувалова, до 15 сентября в Москве ожидаются дожди.