Москвичам пообещали вернуть отопление Собянин: в Москве возобновят подачу тепла в дома и соцобъекты из-за холодов

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В ближайшие дни в Москве прогнозируется похолодание вплоть до минусовых значений в ночное время, отметил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. В связи с этим он пообещал, что в городе возобновится подача тепла в жилые дома и соцобъекты.

В ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений. В этой связи приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон, — написал Собянин.

Пресс-служба Гидрометцентра России 6 мая сообщила, что на всей территории Москвы объявлен «желтый» уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Уточняется, что предупреждение обусловлено мощным ветром в столице. По данным Гидрометцентра, скорость порывов достигает 17 метров в секунду.

Также ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве и Московской области в ночь на 6 мая наблюдались заморозки. По его словам, в некоторых районах температура воздуха опускалась до минус 1 градуса. Самые низкие показатели термометров зафиксированы в Бутово и Новой Москве, а в Московской области — в Черустях.