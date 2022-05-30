Москвичам пообещали тёплую и дождливую неделю Вильфанд: рабочая неделя в Москве будет тёплая, с редкими и короткими дождями

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Температура воздуха в Москве на новой рабочей неделе составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет облачно с частыми прояснениями. Также москвичей ожидают редкие и короткие дожди. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Днём с понедельника по вторник прогнозируется 19–22 градуса, а со среды и до конца рабочей недели — до 25 градусов тепла, — сообщил метеоролог.

По его словам, это будет «такая нормальная типичная летняя погода». При этом Вильфанд уточнил, что в данный период российскую столицу ждёт облачная погода с частыми прояснениями. Не исключены кратковременные дожди. Порывистый ветер сохранится до вторника, 31 мая, включительно.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил причину холодной погоды на территории европейской части России в течение мая. По словам специалиста, такая погода держалась в Центральной России большую часть месяца из-за долговременных нарушений зональной циркуляции.