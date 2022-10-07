Москвичам пообещали теплую погоду на следующей неделе Синоптик Шувалов: на следующей неделе в Московском регионе ожидается теплая погода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В предстоящие выходные и на следующей неделе в Московском регионе ожидается теплая погода, а заморозков пока не будет, рассказал в беседе с НСН руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха достигнет +15 градусов, что немного превышает норму.

Теплая погода сохранится, заморозки не придут. На этой неделе и в начале следующей недели господство антициклонов: один за другим они посетят центральные районы европейской России и принесут хорошую погоду. <...> Температура в выходные дни +13–15 градусов, в понедельник — где-то +11–13 градусов. Такая температура немного выше нормы, — заявил эксперт.

По его словам, вечером в воскресенье может пройти легкий дождь — тогда через столичный регион будет проходить фронтальный раздел, который разделит два антициклона. До и после воскресенья осадков не ожидается, добавил Шувалов.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказал, что в Центральном регионе теплая погода установится 5–10 октября, — он назвал этот период «старым бабьим летом». По его словам, днем воздух может прогреться до 10–15 градусов тепла. При этом показания барометров тогда достигнут барического дна — 728 мм рт. ст., что на 17–20 единиц ниже нормы и тоже скажется не лучшим образом на здоровье людей.