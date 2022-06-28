Москвичам пообещали тепло до 27 градусов во вторник Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидается переменная облачность и температура до 27 градусов тепла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После сильной жары в Москве во вторник станет немного прохладнее, воздух прогреется только до 27 градусов тепла, сказал в беседе с РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в столице 28 июня ожидается переменная облачность, день пройдет без осадков.

Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать малоактивный холодный атмосферный фронт. В Москве ожидается переменная облачность без осадков, максимальная температура воздуха 25–27 градусов. В Подмосковье от плюс 24 до плюс 29, — сообщил Леус.

По словам синоптика, ветер будет северо-восточным и составит порядка 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление начнет немного расти, оно остановится на отметке в 753 миллиметра ртутного столба.

В понедельник в российской столице было очень жарко — столбики термометров поднимались до отметки в 33 градуса, а в отдельных округах Подмосковья и выше нее. На фоне сильной жары россиянам напомнили, как действовать, если от высокой температуры человек потерял сознание. По словам медиков, пострадавшего нужно скорее перенести в тень и сразу же вызвать скорую помощь.