Москвичам пообещали скорый приход долгожданного тепла Потепление до плюс семи градусов придет в Москву с 13 марта

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Потепление до плюс 6–7 градусов ожидает москвичей со вторника, 14 марта. Однако более явно ощутить его можно будет со среды, когда начнет проглядывать солнце и утихнет ветер. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, утром в понедельник, 13 марта, жителей столицы ожидает «бодрящая погода» с температурой около минус 5–6 градусов. Днем температура повысится до нуля — минус 2 градусов.

Во вторник заметно повысится температура, до плюс 3–5 градусов. Воздушные массы будут южные, с горячей кровью, так сказать. Но, к сожалению, будут порывы ветра до 15 м/с и осадки, не такие интенсивные, как в воскресенье, но все-таки. А вот среда станет наиболее комфортным днем: переменная облачность, солнышко будет проглядывать, температура до 5–7 градусов, — сообщил Вильфанд.

Он также добавил, что в четверг и пятницу тепло в столице сохранится, столбики термометров могут подняться до плюс 7 градусов. Также со среды положительные значения приобретет и ночная температура, она окажется на уровне от нуля до плюс 2 градусов.

При этом к воскресенью, по предварительным прогнозам, температура вновь опустится примерно на два градуса.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что воскресенье, 12 марта, в Москве стало самым «мокрым» днем за всю историю метеонаблюдений. В столице выпало 18 миллиметров осадков, что составляет 46% месячной нормы.

В Минздраве предупредили, что аномальная погода в центральной части РФ влечет повышенные риски для здоровья граждан. В ведомстве порекомендовали россиянам быть осторожными во избежание травм в условиях сильного гололеда. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями также посоветовали контролировать свое самочувствие, а пожилым людей — не выходить из дома без необходимости.