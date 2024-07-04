Москвичам пообещали сильнейший смерч с градом во время жары Гидрометцентр: 5 июля москвичей ждет сильный смерч с градом

Фото: Дмитрий Паршин/РИА Новости

В пятницу, 5 июля, в Москве ожидается смерч с градом, сообщил Гидрометцентр. Вместе с тем в столице установилась жара с температурой до 32 градусов. Порывы ветра во время смерча будут достигать до 27 метров в секунду, отмечают синоптики.

В Москве сильная жара (температура днем 5 июля 30–32 градуса), ночью 6 июня — сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра 20–25 метров в секунду, имеется опасность формирования смерчей, — говорится в сообщении.

Ранее климатолог и метеоролог Николай Терешонок заявил, что температура воздуха в столице в будущем может подниматься до 40 градусов из-за климатических изменений. По его словам, в 2024 году такой ситуации не предвидится.

Специалист обратил внимание на то, что нынешняя погода сформировалась из-за нескольких факторов. В этот список вошел гребень антициклона, из-за которого происходит вынос воздушных масс со Средиземноморья. В то же время Земля получает большое количество энергии от Солнца, что приводит к высоким показателям на градуснике.

Мэр столицы Сергей Собянин тем временем рекомендовал по возможности не выходить на улицу людям старшего возраста, беременным женщинам и детям из-за жаркой погоды. Он написал, что городские службы в эти дни работают в усиленном режиме.